Corinthians de António Oliveira goleia na Taça sul-americana

A formação de São Paulo chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo do paraguaio Ángel Romero, aos 22 minutos, e só teve a tarefa facilitada após os 60, face à expulsão do forasteiro Rodrigo Arevalo, que entrara ao intervalo.Contra 10, os anfitriões chegaram à goleada, com Yuri Alberto a apontar o segundo, aos 64 minutos, Romero a "bisar", aos 73, e o suplente Pedro Raul a fechar a contagem, aos 89.Depois da entrada na prova com um empate a um golo no Uruguai, face ao Racing Montevideu, o Corinthians lidera o agrupamento, com os mesmos quatro pontos dos uruguaios, que golearam fora o Argentinos Juniors por 3-0, com dois tentos de Tomas Veron e um do ex-benfiquista Jonathan Urretaviscaya.Na próxima ronda, os comandados de António Oliveira, filho do ex-jogador e treinador do Benfica Toni, deslocam-se ao reduto dos argentinos, que seguem com um ponto, num Grupo F em que o Nacional Assunção continua a zero.