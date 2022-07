Corinthians, de Vítor Pereira, regressa aos triunfos

A jogar em casa, o Corinthians estreou a titular o emprestado Yuri Alberto (ex-Zenit) e garantiu a vitória com golos de Roger Guedes (36 minutos), Adson (67) e Raul Gustavo (85), estes dois últimos já depois de Luciano Castro (54) igualar para o Coritiba.



O triunfo, que se segue a derrotas com o Santos, na Taça do Brasil, que não inviabilizou o apuramento, e com o Ceará, já no "Brasileirão", deixa a equipa de Vítor Pereira em segundo, mas à condição, à espera da entrada em campo do Atlético Mineiro.



O treinador Vítor Pereira, castigado, ficou de fora, e foi o adjunto Filipe Almeida que esteve à frente da equipa.



Já o Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, continua em crise, com a equipa a sofrer a quarta derrota consecutiva, numa série em que tem apenas uma vitória em sete jogos, entre campeonato e Taça do Brasil, deixando a situação cada vez mais difícil.



O "fogão", que perdeu (2-0) com o Santos na visita à Vila Belmiro, com golos de Léo Baptistão (34 minutos) e Marcos Leonardo (77), é 12.º classificado, apenas três pontos acima da linha de descida, com o 17.º, o América Mineiro, a ter menos um jogo disputado.



A 18.ª jornada do "Brasileirão" completa-se esta quinta-feira, com o Cuiába (15.º), de António Oliveira, a receber o Atlético Mineiro (5.º), e o Palmeiras (1.º), de Abel Ferreira, a poder reforçar a liderança na visita ao América Mineiro (17.º).