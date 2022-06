Corinthians desperdiça penálti e empata com Boca Juniors

Com muitos ausentes no plantel, devido a lesão, o "timão" pode ainda lamentar a grande penalidade desperdiçada por Roger Guedes, aos 44 minutos, graças a uma grande estirada do guarda-redes Rossi.

Neste primeiro jogo, a equipa brasileira não contou com Maycon, Paulinho, Gil, Gustavo Mosquito, Renato Augusto, Rafael Ramos e Du Queiroz, lesionados, e Cantillo, suspenso, e ainda viu Fagner e Willian saírem lesionados.”, lamentou no final o treinador Vítor Pereira.A equipa paulista defronta fora no sábado o Fluminense, em jogo do "Brasileirão", competição em que é vice-líder, atrás do Palmeiras, e, na terça-feira (quarta-feira de madrugada em Lisboa), volta a defrontar o Boca Juniors, mas em Buenos Aires.O vencedor da eliminatória encontrará já nos quartos de final o vencedor do duelo, também a duas mãos, entre os colombianos do Tolima e o Flamengo, cujos jogos estão agendados para esta quarta-feira e para 6 de julho.Na Taça dos Libertadores, a maior competição de clubes da América do Sul, o Palmeiras, de Abel Ferreira, bicampeão em título, defronta nos "oitavos" os paraguaios do Cerro Porteño, e o Talleres Cordoba, de Pedro Caixinha, tem como adversário os também argentinos do Colón.