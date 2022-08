Corinthians e Fluminense empatam na Taça do Brasil

O Fluminense esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Paulo Henrique Ganso, aos quatro minutos, de grande penalidade, e do colombiano Jhon Arias, aos 46, mas o Corinthians segurou o empate por Renato Augusto, aos 23, e Roger Guedes, já sobre os 90.



A partida da segunda mão da meia-final entre o Corinthians, atual quarto classificado do campeonato brasileiro, com 39 pontos, a 10 do líder Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, e o Fluminense, segundo, com 41, decorre a 16 de setembro, em São Paulo.



Na outra meia-final, o Flamengo adiantou-se na eliminatória ao vencer por 3-1 em casa do São Paulo, com golos de João Gomes, aos 12 minutos, e dos ex-benfiquistas Gabriel Barbosa, aos 67, e Everton, aos 90+4. Rodrigo Nestor fez o golo do São Paulo, aos 79 minutos.



O São Paulo, 12.º classificado do Brasileirão, com 29 pontos, e o Flamengo, terceiro, com 40, jogam o encontro da segunda mão em 15 de setembro, no Rio de Janeiro.