Corinthians em risco na Libertadores após perder com Flamengo

Os paulistas foram incapazes de assumir o jogo, ao contrário do Flamengo, que marcou dois golos, por De Arrascaeta, aos 37 minutos, e Gabriel Barbosa, aos 51, e esteve sempre mais perto de fazer o terceiro.”, disse no final Vítor Pereira.O treinador lamentou também a distração no primeiro golo do Flamengo, com os seus jogadores a reclamarem depois da bola ter batido no braço de um adversário, sem pressionarem De Arrascaeta, que num remate em arco, sem oposição, inaugurou o marcador.”, lamentou o treinador.Vítor Pereira sublinhou também a diferença de argumentos nos dois plantéis: “”, disse o técnico, em alusão às baixas de Willian e Renato Augusto.A segunda mão da eliminatória está agendada para 9 de agosto (madrugada de 10 em Lisboa), em casa do Flamengo.Nos "quartos" da Libertadores está ainda o bicampeão Palmeiras, de Abel Ferreira, que esta quarta-feira, já madrugada em Lisboa, visita o campeão brasileiro Atlético Mineiro, na primeira mão da eliminatória.O treinador português Pedro Caixinha também disputa esta fase da competição, com o Talleres Córdoba a jogar também hoje em casa do Velez Sarsfield, enquanto na quinta-feira o Athletico Paranaenses completa os "quartos" frente aos Estudiantes.