O conjunto de António Oliveira atuou em vantagem numérica praticamente meio jogo, devido à expulsão do argentino Rodrigo Battaglia, que já passou por Sporting, Sporting de Braga, Desportivo de Chaves e Moreirense, mas não conseguiu criar desequilíbrios.Corinthians e Atlético Mineiro integram o lote de clubes com um ponto e voltam a jogar já na quarta-feira, para a segunda jornada do Brasileirão, frente a Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, e Criciúma, na Arena MRV, respetivamente.