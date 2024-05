Corinthians nos "oitavos" da Taça sul-americana

O "timão" garantiu o primeiro lugar do Grupo F, em jogo de discussão direta com os uruguaios do Racing Montevideu, ao vencer indiscutivelmente por 3-0, com golos de Rodrigo Garro, aos 22 minutos, Yuri Alberto, aos 25, e Igor Coronado, aos 58.A equipa brasileira fechou o grupo em primeiro, com 13 pontos, seguida do Racing, com 11, dos Argentinos Juniors, com nove, e do Nacional, com um.





Bragantino no play-off



Já o Bragantino, que muito dificilmente garantiria o primeiro lugar do grupo, devido à enorme diferença de golos para o Racing Club, não conseguiu, mesmo assim terminar com um triunfo, ao empatar 1-1 na visita aos chilenos do Coquimbo.



A equipa de Pedro Caixinha terminou com 13 pontos, menos dois que o Racing, que venceu nesta última jornada, e vai disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da segunda competição de clubes da CONMEBOL com um terceiro classificado da Taça Libertadores.



O Bragantino esteve a perder até aos descontos, com Chavez a marcar para os chilenos, aos 41, e Helinho a empatar para a equipa brasileira, de grande penalidade, aos 90+8.