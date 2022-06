Corinthians perde e tem liderança em risco

A derrota mantém o Corinthians na frente do "Brasileirão", com 18 pontos, mas Palmeiras, de Abel Ferreira, e o campeão em título Atlético Mineiro, ambos com 16 pontos, têm menos um jogo disputado.Na Arena Pantanal, em Cuiabá, ainda sem o treinador António Oliveira, que foi anunciado no sábado como novo técnico da equipa de Mato Grosso, os da casa marcaram aos 36 minutos, por Uendel, num remate de fora da área.”, admitiu no final Vítor Pereira.A vitória permitiu ao Cuiabá, que teve António Oliveira a assistir na bancada, subir a 15.º, mas também com a vantagem de ter mais um jogo do que Bragantino, Ceará e Juventude, os dois últimos já na 17.ª e 18.ª posições, na zona de descida de divisão.