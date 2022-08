Corinthians perde em Fortaleza e distancia-se da liderança

Um golo solitário de Moisés, aos 64 minutos, condenou a equipa do treinador português à segunda derrota consecutiva, e ao terceiro jogo sem vencer no campeonato, ante um Fortaleza que somou o quarto triunfo seguido.O Corinthians podia ter aproveitado o empate do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, na receção ao terceiro classificado Flamengo (1-1), mas acabou por ficar ainda mais distante, além de ser ultrapassado pelo Fluminense.O "verdão" lidera com 49 pontos, seguido do "Flu", com 41, e do "Fla", terceiro, com 40. Já o "timão", de Vítor Pereira, é quarto, com 39, enquanto o Fortaleza subiu a 13.º, com 27.À mesma hora, o Cuiabá, de António Oliveira, começou a perder em casa do Atlético Goianiense, que se adiantou por Churin (34) antes de Gazal ser expulso (45+1), mas recuperou no segundo tempo para resgatar um ponto, graças ao tento de Rodriguinho (81).A formação do técnico luso somou o segundo jogo seguido sem perder e é 16.º posicionado, o primeiro acima da zona de descida, com 24 pontos, ainda que o Avaí, 17.º, tenha um jogo a menos e possa ultrapassar o Cuiabá.Também no domingo, o Botafogo, de Luís Castro, somou o terceiro empate seguido, e o quarto jogo consecutivo sem vencer, na visita ao lanterna-vermelha Juventude (2-2), seguindo em 13.º, com 26 pontos.