Corinthians perde mas segue em frente na Taça do Brasil

O "Timão" fez valer na eliminatória, a duas mãos, a goleada imposta ao "Peixe" no primeiro jogo, em que venceu em casa por 4-0, em jogo disputado a 23 de junho.Nesta segunda mão, na Vila Belmiro, a equipa de Vítor Pereira perdeu com um golo de grande penalidade, de Marcos Leonardo, aos 67 minutos, com o técnico português a assegurar o controlo do jogo e a gestão dos jogadores.”, disse na conferência de imprensa.O jogo ficou também marcado por uma invasão de campo no final, com um adepto do Santos a pontapear o guarda-redes Cássio, levando à detenção de oito adeptos e a um comunicado do Corinthians, exigindo penas “cabíveis”.Em outro jogo da Taça do Brasil, o Flamengo, que apresentou no relvado o reforço Arturo Vidal, também se apurou, a vencer em casa o campeão e detentor do troféu, Atlético Mineiro, por 2-0, depois de ter perdido no primeiro jogo por 1-0.Nos "quartos" da competição já estão, além de Corinthians e Flamengo, Atlético Goianiense, Athletico Paranaense, Fortaleza e Fluminense.O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebe e tenta anular esta quinta-feira uma desvantagem de 1-0 com o São Paulo, e o Botafogo, de Luís Castro, recebe o América Mineiro, com a dificílima missão de "desfazer" uma derrota de 3-0.