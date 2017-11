Corinthians sagra-se campeão brasileiro de futebol

Mário Aleixo - RTP 16 Nov, 2017, 07:47 / atualizado em 16 Nov, 2017, 07:50 | Futebol Internacional

Um "bis" de Jô, aos 46 e 49 minutos, e um golo de Jadson, aos 85, em resposta ao tento madrugador dos forasteiros, apontado por Henrique, aos dois, selaram o cetro do "timão", que repetiu 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015.



A festa começou nas bancadas, mas os fumos acabaram por fazer o encontro parar cerca de sete minutos, o que levou o encontro até aos 90+10, sem que nada de importante acontecesse.



No seu historial, e além dos sete títulos de campeão brasileiro, o conjunto de São Paulo conta 28 vitórias no "Paulistão", três na Taça do Brasil e um na Série B, a segunda divisão brasileira.



Em termos internacionais, o Corinthians já venceu duas vezes o Mundial de clubes (2000 e 2012), uma a Taça dos Libertadores (2012) e outra a Supertaça sul-americana (2013).



A formação comandada por Fábio Carille, de 44 anos, sucede na lista dos vencedores do campeonato brasileiro de futebol ao Palmeiras, que somou o seu nono título em 2016.