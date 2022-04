Corinthians soma primeira vitória na fase de grupos da Libertadores

Depois da surpreendente derrota em casa dos bolivianos do Always Ready, os brasileiros do 'timão' somaram o primeiro triunfo no Grupo E, ao baterem em casa os colombianos do Deportivo Cali, por 1-0.



Em São Paulo, o único golo da partida foi marcado pelo defesa José Caldera, aos 68 minutos, impondo a primeira derrota aos colombianos, que na primeira jornada tinham surpreendido os argentinos do River Plate (2-0).



No outro encontro do grupo, o River Plate derrotou o Always Ready, por 2-0, com todas as equipas a terminarem a segunda jornada com três pontos.



No Grupo C, os equatorianos do Independiente del Valle empataram 2-2 em casa com o Deportivo Colima, da Colômbia, passando a somar quatro pontos, os mesmos do campeão brasileiro Atlético Mineiro, que empataram com os 'vizinhos' do América (2-2).



Os colombianos surpreenderam o campeão equatoriano e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Jeison Lucumí, aos 15 minutos, e de Anderson Plata, aos 42.



Já no segundo tempo, os comandados de Renato Paiva conseguiram chegar ao empate, graças a um 'bis' de Júnior Sornoza, aos 52 e 89 minutos.