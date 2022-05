Corinthians vence Bragantino e lidera "Brasileirão"

O médio Renato Augusto, de 34 anos, foi o autor do único golo da partida, que valeu ao "Timão" assumir-se como líder do "Brasileirão" ao fim de cinco jornadas.A equipa de Vítor Pereira está isolada no topo da classificação, com 12 pontos, seguido do Santos, com 10, e do América Mineiro, com nove.A equipa treinada pelo português Luís Castro, o Botafogo, venceu justamente o Flamengo, orientado pelo seu compatriota Paulo Sousa, por 1-0, e recupera depois de um início mais oscilante no campeonato.O Palmeiras, treinado por outro português, Abel Ferreira, bicampeão da Taça Libertadores, segue em 13.º lugar, com seis pontos, mais um do que o Flamengo, que é 14.º, com cinco.