Corinthians vence Flamengo graças a um autogolo

A equipa paulista não ganhava ao Flamengo há nove jogos, mas não sabe o que é perder em casa há cinco meses, visto que a última derrota caseira aconteceu em 2 de fevereiro, frente ao Santos (2-1), a qual custaria o despedimento do técnico Sylvinho e a sua substituição por Vítor Pereira.O golo decisivo resultou de um autogolo do lateral direito Rodinei, que, aos 52 minutos, colocou a bola na sua própria baliza, fazendo-a entrar no canto inferior esquerdo na sequência de um cruzamento para a área de Gustavo Mosquito.No duelo entre as duas maiores claques do Brasil, o Corinthians, embalado pela eliminação dos argentinos do Boca Juniors na Taça Libertadores, acabou por ser a equipa mais eficaz, vencer e encostar ao topo da classificação do Brasileirão.A formação de Vítor Pereira soma 29 pontos, a um do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, enquanto o "mengão" segue em nono lugar, com 21.