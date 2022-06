Corinthians vence Goiás e alcança Palmeiras na liderança

O golo que valeu os três preciosos pontos à equipa de Vítor Pereira foi marcado aos 34 minutos, por Fábio Santos, na transformação de uma grande penalidade, num encontro em que o lateral português Rafael Ramos foi titular no "timão".



Com este triunfo, o Corinthians segue no segundo lugar do Brasileirão, com os mesmos pontos do líder Palmeiras, ambos com 25, mas a equipa orientada pelo português Abel Ferreira tem um jogo a menos, que cumprirá na terça-feira, numa visita ao Morumbi, para defrontar o São Paulo.



O Internacional, que perdeu com o Botafogo (2-3), de Luís Castro, é terceiro classificado, com 21 pontos, em igualdade com Athlético Paranaense e Atlético Mineiro, quarto e quinto colocados, respetivamente.