Costa do Marfim e Senegal vão estar pela quarta vez na fase final

A Costa do Marfim conquistou o Grupo F, ao vencer em casa ao Quénia, por 3-0, somando 26 pontos, mais um do que o Gabão, segundo classificado, para voltar a um Campeonato do Mundo, 12 anos depois da última presença, em 2014, então a terceira consecutiva.

O Senegal repete as presenças das últimas edições, após a estreia em 2002, com o triunfo no Grupo B, com 24 pontos, que segurou ao golear por 4-0 na receção à Mauritânia, em Diamniadio, deixando a RD Congo no segundo posto, com 22.

Estas duas nações juntam-se às outras sete vencedoras dos agrupamentos da qualificação africana, casos da estreante Cabo Verde, mas também de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana e África do Sul, entre as 28 seleções já com presença garantida na 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.