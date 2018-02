Costa do Sol conquista Supertaça Mário Coluna de futebol em Moçambique

Lusa 03 Fev, 2018, 17:40 | Futebol Internacional

O jogo, disputado no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, marcou a abertura oficial da nova temporada de futebol no país.



A Supertaça foi discutida entre vencedor da última edição da Taça de Moçambique, o Costa do Sol, de Maputo, orientado por Fábio Costas, e o campeão em título, União Desportiva do Songo, equipa da província de Tete, do centro do país, dirigida por Chiquinho Conde.



O Costa do Sol passa a igualar o Ferroviário de Maputo como equipa com o maior número de supertaças moçambicanas, num total de sete para cada uma.



O confronto antecedeu a primeira jornada do campeonato nacional, cujo início está agendado para 24 de fevereiro.



A cerimónia de abertura vai ser feita antes da partida entre o Chibuto e o Desportivo de Nacala, um dos oito jogos que compõem o programa do primeiro fim de semana da nova temporada e cujo sorteio se realizou na sexta-feira.