Costa não exclui candidatura ibérica ao Mundial2030

07 Ago, 2019, 08:58 | Futebol Internacional

No desenvolvimento dessa possibilidade de Portugal e Espanha virem a candidatar-se, em conjunto, à organização do Mundial de Futebol de 2030, referiu que as federações dos dois países estão a desenvolver um estudo, precisamente para avaliar as condições de apresentação de uma eventual candidatura ibérica, onde se incluem as oportunidades relacionadas com o evento e as necessidades de investimento.



"Os dois governos (português e espanhol) acarinham esse estudo e aguardamos (pelas conclusões)", acrescentou o primeiro-ministro.



Na entrevista, com cerca de 20 minutos, realizada nas instalações do Estádio Nacional, o primeiro-ministro respondeu a questões sobre a violência no desporto, que disse ser "a negação do próprio desporto, daquilo que deve ser o espírito desportivo e algo que tem de ser erradicado", a atividade física em Portugal, o futebol feminino ou a viciação de resultados desportivos, que classificou de "perversão total do que deve ser a verdade desportiva".