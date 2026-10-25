Courtois falha embate com o Barcelona





(Com Lusa)

Segundo revelou o Real Madrid, o guarda-redes está a contas com um “processo gripal” e vai falhar o jogo de hoje, sendo esperado que o ucraniano Andriy Lunin seja chamado a assumir a titularidade.Este é o mais recente problema de José Mourinho, que já não podia contar com os lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, para além do brasileiro Vinicius Júnior, que está a cumprir castigo.O jogo está agendado para as hoje, pelas 20:00, no Camp Nou, em Barcelona.O FC Barcelona, campeão em título, lidera o campeonato com 27 pontos, com um pleno de nove triunfos em nove jogos, enquanto o Real Madrid é terceiro, com menos seis. Pelo meio está o Atlético Madrid, com 25, mas mais um jogo disputado do que os rivais.