Futebol Internacional
Courtois falha embate com o Barcelona
O guarda-redes belga Thibaut Courtois é baixa de última hora na equipa do Real Madrid, treinado pelo português José Mourinho, para o clássico com o FC Barcelona, da 10.ª jornada da Liga espanhola.
Segundo revelou o Real Madrid, o guarda-redes está a contas com um “processo gripal” e vai falhar o jogo de hoje, sendo esperado que o ucraniano Andriy Lunin seja chamado a assumir a titularidade.
Este é o mais recente problema de José Mourinho, que já não podia contar com os lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, para além do brasileiro Vinicius Júnior, que está a cumprir castigo.
O jogo está agendado para as hoje, pelas 20:00, no Camp Nou, em Barcelona.
O FC Barcelona, campeão em título, lidera o campeonato com 27 pontos, com um pleno de nove triunfos em nove jogos, enquanto o Real Madrid é terceiro, com menos seis. Pelo meio está o Atlético Madrid, com 25, mas mais um jogo disputado do que os rivais.
Este é o mais recente problema de José Mourinho, que já não podia contar com os lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, para além do brasileiro Vinicius Júnior, que está a cumprir castigo.
O jogo está agendado para as hoje, pelas 20:00, no Camp Nou, em Barcelona.
O FC Barcelona, campeão em título, lidera o campeonato com 27 pontos, com um pleno de nove triunfos em nove jogos, enquanto o Real Madrid é terceiro, com menos seis. Pelo meio está o Atlético Madrid, com 25, mas mais um jogo disputado do que os rivais.
(Com Lusa)