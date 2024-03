Courtois volta a lesionar-se e só regressa na próxima época

O futebolista belga Thibaut Courtois, afastado dos relvados há mais de sete meses devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofreu hoje uma rotura do menisco do outro joelho, revelou o Real Madrid.

O clube da capital espanhola não especificou o tempo de paragem do guardião, de 31 anos, que tinha acabado de regressar aos treinos coletivos, mas a imprensa espanhola avança que Courtois tem de ser operado e só poderá regressar à competição na próxima temporada.



"Obrigado a todos pelas vossas mensagens. Triste por esta lesão que é apenas um pequeno contratempo que fará que volte muito mais forte. Sentir o vosso apoio faz-me sentir muito melhor", escreveu nas redes sociais o internacional belga, num texto acompanhado por uma foto do início da sessão de treino antes de sofrer a nova lesão.



O ex-jogador do Chelsea e do Atlético de Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto passado, ainda antes do início da Liga espanhola.