Covid-19. Arsenal tem casos positivos e cancela digressão aos Estados Unidos

”, justificou o clube inglês, acrescentando que as pessoas infetadas estão assintomáticas e em isolamento.Os "gunners", que deveriam no fim de semana defrontar o Inter de Milão, na abertura da Florida Cup, não revelaram se os casos afetam os jogadores do plantel, do qual fazem parte Nuno Tavares, que esteve infetado em janeiro, e Cédric Soares.

Na Florida Cup, competem os também ingleses do Everton e os colombianos do Millonarios, que se devem defrontar na outra meia-final, em jogo agendado para Estádio Camping, em Orlando.