Covid-19. Burnley-Everton é o terceiro jogo de domingo da Premier League adiado

Os casos positivos no conjunto de Liverpool, que solicitou o adiamento na quinta-feira, foram a causa de nova baixa para o tradicional ‘Boxing Day’, depois dos encontros Liverpool-Leeds e Wolverhamtpon-Watford.



Inicialmente, as pretensões do Everton não foram atendidas, mas hoje a Premier League confirmou o adiamento, depois de o treinador dos ‘toffees’ ter afirmado que só dispunha de nove jogadores de campo para o encontro.



“O nosso jogo da Premier League com o Burnley, marcado para o dia seguinte ao Natal, foi adiado em razão do número de casos de covid-19 e de lesionados na nossa equipa”, indicou em comunicado o Everton.



Por seu lado, a Premier League acrescentou que tomou a decisão, que “lamenta”, de adiar o jogo após uma reunião do seu conselho de administração.



“O conselho de administração examinou hoje o pedido do clube [Everton] depois de reportadas novas lesões no seu efetivo e concluiu que não tem um número suficiente de futebolistas disponíveis para jogar [no domingo]”, precisou o organizador do campeonato inglês.



Com mais estes três jogos adiados da 19.ª ronda, passam a ser 13 os jogos adiados nas duas últimas semanas, numa altura em que a Grã-Bretanha regista um número recorde de casos positivos de covid-19, devido à variante Omicron.



No início da semana, os clubes da Premier Legue rejeitaram, ainda assim, a opção de interromper temporariamente a época 2021/22.