Covid-19. Campeonato japonês de futebol adiado por mais um mês

A Liga principal, que disputou uma jornada, fica aprazada para o segundo fim de semana de maio, a segunda divisão uma semana antes, em 2 de maio, e a terceira divisão, que não chegou a começar, em 25 de abril.



Este novo adiamento, quando era estimado um regresso em 3 de abril, foi decidido em reunião extraordinária da comissão executiva da Liga, segundo o presidente da “J-League”, Mitsuru Murai, à imprensa.



A decisão faz parte de um conjunto de disposições oficiais e quando se mantém a recomendação para que não se verifiquem concentrações públicas, a fim de minorar o impacto da propagação do novo coronavírus.

Depois do adiamento dos Jogos Olímpicos o futebol nipónico também volta a adiar o regresso à competição.



Até agora, o Japão registou 1.905 casos de infeção pelo novo coronavírus, entre os quais 712 do cruzeiro Diamond Princess, assim como 53 mortos, dez dos quais passageiros do navio.