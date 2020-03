Covid-19: Confederação brasileira para campeonatos de futebol sob a sua égide

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20”, refere o organismo em comunicado.



O campeonato principal, o ‘Brasileirão’, conquistado na última época pelo Flamengo de Jorge Jesus, deveria começar em maio.



Na nota, a CBF diz ainda que “em relação aos campeonatos estaduais, as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local”.



“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da Covid-19 no Brasil”, afirmou ainda o presidente da CBF, Rogério Caboclo, em declarações à página oficial do organismo.



Hoje, os jogadores do Grêmio e sua equipa técnica usaram máscaras faciais minutos antes da receção ao São Luiz, do Campeonato Gaúcho de futebol, um dos campeonatos estaduais, como forma de apelar à interrupção das competições, devido ao surto da Covid-19.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.



O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.



O epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes e que regista 1.809 vítimas fatais.