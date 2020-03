Covid-19: Conmebol aponta 6 de maio para regresso da Taça Libertadores

"A Taça Libertadores, na melhor das hipóteses, só voltará em 06 de maio. É uma previsão otimista, que estará dependente da situação de cada país num futuro próximo. Cada país é uma realidade distinta. Em primeiro lugar está a saúde, sempre”, disse Alejandro Domínguez, em declarações ao canal Fox Sports.



O dirigente paraguaio mostrou-se otimista de que haverá tempo ainda durante este ano para ajustar os calendários e confirmou que a Copa América se disputará em 2021, na Colômbia e na Argentina, recordando que cabe à FIFA anunciar as datas das eliminatórias sul-americanas para o Mundial2022, no Qatar.



"Nós somos apenas intermediários, fazemos propostas e a FIFA é que decide. Os nossos calendários têm de estar unificados", disse Alejandro Domínguez.



A Taça Libertadores foi suspensa na passada quinta-feira, 12 de março, para evitar a propagação do novo coronavírus, após as primeiras jornadas da fase de grupos.



O coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.



Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).



Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.