Covid-19: Dybala é o terceiro futebolista infetado na Juventus

"Paulo Dybala realizou os testes clínicos, que deram positivo para o novo coronavírus. Está em regime de quarentena voluntária no seu domicílio desde 11 de março. Vai continuar a ser monitorizado e a seguir o plano indicado. Ele está bem e assintomático", refere o comunicado divulgado no site oficial da Juventus.



Pouco depois desta nota emitida pelo clube de Turim, o próprio internacional argentino confirmou, através da rede social Twitter, que tanto ele como a namorada estão infetados com o novo coronavírus.



"Olá a todos. Queria comunicar-vos que acabámos de receber os resultados do teste à Covid-19 e tanto a Oriana como eu demos positivo. Felizmente, encontramo-nos em ótimas condições. Obrigado a todos pelas mensagens", escreveu o avançado, de 26 anos.



Dybala é o terceiro jogador da Juventus a ser infetado pelo novo coronavírus, depois de Daniele Rugani e do francês Blaise Matuidi.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 164 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos em 47.021 casos. Segundo as autoridades italianas, 5.129 dos infetados já estão curados.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.