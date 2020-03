Covid-19. Final da Algarve Cup cancelada para que seleção italiana volte ao seu país

“Devido à situação de emergência que se vive em Itália e à consequente supressão de voos com destino ao seu país, entendeu-se que a melhor solução seria o regresso da comitiva italiana o mais rápido possível”, pode ler-se na nota publicada no site oficial do organismo.



Desta forma, a organização do torneio decidiu cancelar a final que deveria realizar-se na quarta-feira, às 18:45, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal (Lagoa).



Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.



A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.



O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.



Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.