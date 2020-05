Covid-19: Futebolista Yangel Herrera, do Granada, com teste positivo

De acordo com a mesma fonte, o médio venezuelano, de 22 anos, teve um resultado negativo num primeiro teste, mas um exame serológico revelou a presença do novo coronavírus.



Yangel Herrera, que alinha no clube espanhol por empréstimo dos ingleses do Manchester City, está assintomático e a cumprir isolamento em casa.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 274 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Em Espanha, a doença transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, na China, já causou 26.478 mortos.