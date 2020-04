Covid-19. Guarda-redes Rustu Recber em estado crítico

Rustu Recber está internado há alguns dias, em estado crítico, depois de ter sido infetado com o COVID-19. O antigo guarda-redes da seleção da Turquia e do Barcelona foi hospitalizado no passado sábado por estar infetado com o novo coronavírus, revelou a sua mulher.

De acordo com a imprensa turca, o antigo guarda-redes terá sido infetado pela mulher, Isil, depois de uma viagem desta aos EUA. Os jornais turcos avançam que a mulher de Rustu não terá respeitado as normas de quarentena ao não estar em isolamento em sua casa, algo que Isil refuta.





Isil Recber explicou detalhadamente os sintomas do marido, decorrentes da doença, revelando não terem sido apenas "fraqueza, fadiga e tosse".





"As últimas 72 horas foram muito difíceis e espero que a partir de agora sejam melhores. Quero agradecer infinitamente a todos que estão connosco, a nosso lado, nestes momentos", começou por explicar.





"Este vírus não se fixa na garganta ou no nariz. Ele move-se rapidamente para outros lugares e aloja-se nos pulmões, onde chega num instante para se multiplicar e iniciar a pneumonia", acrescenta, para depois concluir: "As primeiras 72 horas são muito críticas. Rustu teve febre durante dias e horas. Sintomas estranhos que não se tinham experimentado, sentido ou visto antes. Ele teve uma grande fraqueza, cansaço, perda de apetite. Mas não apenas isso. A pele ficou cinzenta, tal como os lábios. Respirava rápido e tinha dificuldade para o fazer, e ainda uma tosse que não acabava. Também não falava e tinha pulsação irregular. Talvez não gostes, mas isto é o que vivenciamos passo a passo".





Carreira recheada







Atualmente com 46 anos, Rustu Recber fez 120 jogos pela Turquia e representou clubes com o Fenerbache e o Besiktas, tendo conquistado cinco títulos turcos. O antigo guarda-redes fez parte da seleção da Turquia que chegou aos quartos de final do Euro2000 onde foi eliminada por Portugal. No Mundial de 2002, Rustu e a sua Turquia alcançara um espetacular terceiro lugar.

Rustu é a segunda figura do futebol turco a estar infetado, depois do treinador e ex-selecionador Fatih Terim. Em 2003/04, teve uma breve passagem pelo FC Barcelona, mas só fez sete jogos pelo emblema catalão.