Covid-19. Internacional suíço Shaqiri com teste positivo

A federação helvética, que conta com mais 24 jogadores convocados, entre os quais o benfiquista Seferovic, informou ainda que Shaqiri está em isolamento e que os responsáveis do organismo estão contacto com as autoridades de saúde nacionais.O caso positivo de Shaqiri é o terceiro no Liverpool, depois de Thiago Alcântara e Sadio Mané terem tido também testes positivos ao novo coronavírus, tendo ambos falhado no domingo a visita ao Aston Villa, para a liga inglesa, que se traduziu numa pesada derrota dos "reds", por 7-2.

Na Liga das Nações, a Suíça visita a Espanha no sábado e a Alemanha em 13 de outubro.