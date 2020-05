Covid-19. Javier Tebas quer retomar LaLiga a 12 de junho

“Gostaria que a Liga começasse em 12 de junho, mas não sei o que acontecerá. Depende se há picos ou não de contágio. Isso não depende do futebol, mas da sociedade espanhola”, disse Javier Tebas durante entrevista ao canal Movistar.



Javier Tebas realçou que o regresso do futebol, suspenso desde março devido à situação de pandemia de covid-19 provocada por um novo coronavírus, “é viável”, porque o risco de contágio nos jogos será "praticamente inexistente".



O defesa do FC Barcelona Gerard Piqué, de 33 anos, em declarações ao mesmo canal de desporto espanhol, considerou que o esforço que a Liga está a fazer para regressar o campeonato “faz sentido”, porque “a alternativa é terminar a temporada sem jogar, algo que seria bastante feio”.



“Fomos bem informados pelos clubes sobre os testes de protocolo e estamos confortáveis. A experiência do treino, por si só, é diferente, mas temos que nos adaptar”, disse Piqué, acrescentando que todas as medidas preventivas “são bem-vindas” e que “se todos cumprirem deve correr tudo bem”.



O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, também ao canal Movistar, admitiu que o futebol é “secundário” neste “momento difícil” que se vive, devido à covid-19, mas também é “um motor económico e serve como uma distração para as pessoas que estão a passar por dificuldades”.



“Sempre disse que estou empolgado e mal posso esperar para voltar a competir. Queremos que a Liga termine, que se jogue a Liga dos Campeões novamente e que a vida seja normal, mas precisamos de ser disciplinados, cautelosos e isso depende de seguir as normas”, acrescentou.



A Liga espanhola de futebol, tal como a alemã, inglesa, italiana e portuguesa, está a preparar o regresso à competição, enquanto países como a França e a Holanda deram os campeonatos por cancelados e concluídos antecipadamente.