Covid-19. Jogadores do Grémio usam máscara e treinador ameaça com greve

Num encontro realizado à porta fechada, precisamente devido à pandemia no novo coronavírus, os jogadores do Grémio subiram ao relvado com máscaras, assim como o seu treinador Renato Gaúcho e restante equipa técnica.", disse o treinador de 57 anos.

O Grémio acabou por vencer o encontro por 3-2.





CBF anuncia suspensão







A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou ainda no domingo que vai suspender, a partir desta segunda-feira, todas as competições nacionais sob sua tutela e que estão em andamento. A medida foi tomada em função da pandemia de coronavírus, que levou outros campeonatos espalhados pelo mundo a optarem pela paralisação.Os torneios afetados pela suspensão temporária são: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.







O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.