Covid-19. Jogo da `Champions` entre Bayern Munique e FC Barcelona sem público

A decisão foi hoje comunicada pelo governador do estado bávaro, Markus Söder, e implica uma restrição total de público, uma medida ainda mais apertada do que a decidida pelo governo federal na quinta-feira, e que permite uma lotação máxima dos estádios de 15 mil adeptos.



O Bayern Munique lidera o grupo E com 15 pontos em cinco jornadas, estando já classificado para os 'oitavos', enquanto o Barcelona é segundo com sete pontos, seguido pelo Benfica com cinco pontos e o Dinamo Kiev é último com apenas um ponto.



Na sexta e última ronda da fase de grupos da 'liga milionária', o Benfica precisa de vencer o Dinamo Kiev e esperar, pelo menos, por um empate do 'Barça' na visita a Munique, em partidas agendadas para quarta-feira (08 de dezembro).