Covid-19. José Morais aponta ao "tetra" no Jeonbuk

”, afirmou o técnico, de 54 anos, em entrevista à Lusa.Com o arranque da K League previsto para 8 de maio, José Morais admitiu uma mistura de sentimentos com o reatar da competição. Se, por um lado, viu a decisão como um sinal de que “”, por outro lado, o facto de se ter estabelecido um regresso com jogos à porta fechada fê-lo pensar que “” e que “há reservas” dos responsáveis da organização.”, notou, defendendo que a situação não será um fator de perturbação para os jogadores.”, sustentou.A proximidade com a China, onde o surto do novo coronavírus foi detetado em dezembro, não se traduziu nos números dramáticos registados noutros países, como Estados Unidos, Itália ou Espanha. O país - que regista cerca de 10.700 casos e 242 óbitos - foi desde cedo apontado como um exemplo no combate ao SARS-CoV-2 e o futebol sul-coreano, segundo o antigo adjunto de José Mourinho no Inter, Real Madrid e Chelsea, escapou à pandemia.“Graças a Deus, não houve casos no Jeonbuk. Não há notícia de que tenha havido algum caso de covid-19 no meio dos jogadores profissionais da Coreia”, revelou, manifestando-se ciente das implicações imediatas do novo coronavírus, como a redução do campeonato – que devia ter começado em 29 de fevereiro - de 38 para 27 jogos e o risco de nova paragem em caso de deteção de um caso de infeção.





Situação singular e inédita







A última edição da K League terminou em dezembro de 2019 e, perante uma pausa competitiva tão longa, José Morais assumiu que um treinador pouco pode fazer quando todo o futebol tem de parar. Embora tenha continuado a trabalhar com os jogadores no centro de treinos – mais “por uma questão de saúde do que de performance” -, a “situação única” colocada pelo novo coronavírus deixou os treinadores condenados a uma missão: esperar.”, resumiu.O passado de José Morais inclui a passagem pelo futebol de outros 13 países além da Coreia do Sul. Já o futuro é para o treinador português uma incógnita, ainda que preenchida pela certeza da “procura de desafios” apelativos e dos quais não exclui o regresso a Portugal.”, finalizou.