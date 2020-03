Covid-19: Juventus anuncia corte de salários global de 90 ME no plantel principal

A 'velha senhora' explicou que, devido à paralisação das competições desportivas, provocada pela atual situação de emergência de saúde global, alcançou um "entendimento com os jogadores e os treinadores da primeira equipa, relativo às suas compensações pela porção residual do resto da época competitiva", lê-se no 'site' oficial da Juventus.



Segundo o clube de Turim, no norte de Itália, o acordo permite "a redução das compensações num montante igual aos pagamentos mensais de março, abril, maio e junho de 2020", com efeitos económicos e financeiros positivos na ordem dos 90 milhões de euros para as contas do presente exercício.



"Nas próximas semanas, os acordos individuais com os jogadores e o treinador vão ser finalizados", salientou a Juventus.



Caso haja uma recalendarização dos jogos no futuro, o emblema no qual atua o astro português Ronaldo "vai negociar em boa-fé com os jogadores e o treinador possíveis aumentos das compensações [salariais], de acordo com a concretização das competições oficiais", informou.



A Juventus aproveitou para "agradecer aos jogadores e ao treinador pelo compromisso num período difícil para todos".



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.



Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



A Europa é a zona do mundo mais afetada pela pandemia da covid-19, tendo já ultrapassado a barreira das 20 mil mortes, em mais de 337 mil casos de infeção pelo novo coronavírus.



O número de vítimas mortais em Itália devido ao novo coronavírus ultrapassou a barreira dos 10 mil mortos, com o registo de 889 óbitos nas últimas 24 horas, anunciou hoje a Proteção Civil italiana.



O número total de casos de infeção positivos no país, um dos mais afetados a nível mundial pela pandemia da covid-19, desde o início do surto no país (em 20 de fevereiro), é de 92.472.