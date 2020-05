Covid-19. Klopp exulta com o regresso do futebol

A paragem do futebol em Inglaterra por causa da pandemia da covid-19 deixou o Liverpool a duas vitórias do título da "Premier League", que não conquista há 30 anos, mas Jürgen Klopp afirmou nessa altura que aceitava a suspensão da competição, desde que isso pudesse contribuir para salvar uma vida humana que fosse.Agora, todavia, o técnico germânico acredita que o ambiente é suficientemente seguro para que os jogadores iniciem uma primeira fase de treinos sem que corram riscos.", disse Klopp, numa entrevista ao sítio oficial dos "reds".O ex-treinador do Borússia Dortmund, desta vez em declarações ao canal Sky Sports, assegurou que não colocará ninguém em perigo para fazer o que quer fazer: "".No entanto, o objetivo da "Premier League" em retomar a competição a 12 de junho mantém-se em dúvida, perante a preocupação com a saúde de futebolistas e respetivas famílias.Na terça-feira, foi anunciado que a primeira fase de testes de despistagem à covid-19 detetou seis casos positivos, em três clubes distintos, num universo de 748 amostras, desbravando um pouco mais o caminho para o retorno da competição.





Jogadores reservados







O “Project Restart", um plano elaborado pela "Premier League" para preparar o regresso da competição, em suspenso desde 13 de março, esbarrou nos receios expostos publicamente por vários futebolistas de topo, como o argentino Sergio Agüero e o internacional inglês Raheem Sterling, ambos do Manchester City.O lateral esquerdo Danny Rose, emprestado pelo Tottenham ao Newcastle no início do ano, comparou os jogadores a "ratos de laboratório", enquanto o capitão do Watford, Troy Deeney, afirmou ter-se recusado a treinar para proteger o seu filho de cinco meses, que padecia de dificuldades respiratórias.Por outro lado, um colega de equipa de Deeney, o defesa jamaicano Adrian Mariappa, confirmou que testou positivo para a covid-19 em declarações ao "Daily Telegraph": "".