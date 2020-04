Covid-19. Liga suíça quer retomar campeonato e apresenta relatório ao governo

O documento inclui um estudo em cooperação com o Instituto de Doenças Infeccionas da Universidade de Berna e a SFL entende que pode ajudar não apenas ao regresso do futebol profissional, pendente da autorização das autoridades sanitárias, mas de “todos os desportos suíços”.



A SFL pediu às autoridades que expliquem a sua posição sobre a questão do reatamento da atividade desportiva, bem como a elaboração de um calendário vinculativo do regresso dos treinos e jogos.



A liga helvética considera que a competição à porta fechada, combinada com um conceito de gestão de riscos e sob a supervisão científica, poderia dar um sinal positivo no regresso à normalidade.



Os clubes já receberam a documentação e em breve haverá uma discussão mais detalhada de todos os aspetos e cenários.



Cumpridas 23 jornadas, o St. Gallen e o Young Boys lideram a prova, igualados a 45 pontos, mais cinco do que o Basileia.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.



Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.