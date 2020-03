Covid-19. Mais quatro jogadores da Sampdoria infetados

Em comunicado, o emblema de Génova confirmou os novos casos, garantindo que todos estão “de boa saúde e nas suas casas” na cidade genovesa.



“A Sampdoria reitera que aplicou, com efeitos imediatos, todos os procedimentos requeridos por lei: as instalações do clube estão fechadas e a equipa, técnicos e outros empregados potencialmente afetados estão em isolamento voluntário, com as atividades suspensas”, pode ler-se na nota da ‘Samp’.



Na quinta-feira, o internacional italiano Manolo Gabbiadini confirmou o diagnóstico com Covid-19, um dia depois de Daniele Rugani, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, também ter testado positivo.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.



As mortes por coronavírus em Itália atingiram hoje 1.266, o que representa um aumento de 250 nas últimas 24 horas, segundo o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.



O número de infetados em Itália, o país europeu mais fustigado pelo surto de Covid-19, é 14.955, mais 2.166 em relação a quinta-feira, enquanto os doentes curados são agora 1.439, mais 181 nas últimas 24 horas.



O número total de infeções desde a deteção do surto em Itália, no final de fevereiro, é de 17.660, incluindo os doentes, falecidos e curados.