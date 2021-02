Covid-19: Real Sociedad-Manchester United, da Liga Europa, realiza-se em Turim

“A UEFA pode confirmar que o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa entre a Real Sociedad e o Manchester United terá lugar agora no Estádio da Juventus, em Turim. A data do jogo (18 de fevereiro de 2021) e a hora de início (20:00 de Lisboa) permanecerão os mesmos”, indicou o órgão que rege o futebol europeu, através de um comunicado na página oficial na Internet.



A UEFA agradece aos dois emblemas “pela estreita cooperação e assistência na procura de uma solução para o problema em questão”, assim como à Federação Italiana de Futebol e à Juventus pelo “apoio e por terem aceitado acolher o jogo em questão”.



A casa da campeã italiana, na qual atua o internacional português Cristiano Ronaldo, foi o campo neutro escolhido para os bascos serem os anfitriões dos britânicos, que conta com outro luso, o médio Bruno Fernandes, ao invés do Estádio Anoeta, em San Sebastián, perante a proibição, que vigorará até 16 de fevereiro, de entrada em Espanha de voos procedentes do Reino Unido.



Também o jogo Molde-Hoffenheim, referente à segunda competição mais importante de clubes da UEFA, foi mudado para Villarreal, Espanha, devido às restrições nas viagens para a Noruega.



Os jogos da primeira mão dois oitavos de final da Liga dos Campeões Leipzig-Liverpool, em 16 de fevereiro, e Borussia Mönchengladbach-Manchester City, em 24, serão ambos realizados em Budapeste.