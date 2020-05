Covid-19. Renato Santos escapou ao despedimento coletivo no Málaga

”, admitiu à agência Lusa o avançado natural de Estarreja.Os "boquerones" foram o primeiro emblema espanhol a solicitar o Expediente de Regulamentação de Emprego (ERE) “para a extinção e/ou suspensão de contratos de trabalho”, numa “restruturação” assumida em comunicado no sítio oficial na Internet e enquadrada no “pacote de medidas necessárias para garantir a sustentabilidade” do clube andaluz.”, explicou.Os dirigentes já tinham abordado os capitães para aplicarem cortes salariais devido à paragem competitiva provocada pelo novo coronavírus, reduzindo “20% caso o futebol não voltasse e 10% se regressasse”, mas as negociações com o plantel do Málaga estagnaram e os vencimentos continuaram intactos desde março.”, assegurou.





Tempos difíceis







Renato Santos, de 28 anos, assinou pelo 15.º classificado do escalão secundário em julho de 2018, logo após o Málaga ter abandonado a elite espanhola, contexto que intensificou os problemas financeiros, levando as autoridades judiciais a afastar em 20 de fevereiro o líder Abdullah bin Nasser Al Thani e os três filhos conselheiros da administração.”, apontou.Depois da terceira posição na fase regular, atrás dos promovidos Osasuna e Granada, a derrota aos pés do Deportivo nos "play-offs" de subida veio “abalar o orçamento” dos andaluzes para 2019/20 e precipitar uma campanha de “altos e baixos”, com os mesmos 38 pontos de Las Palmas e Numancia, três acima da zona de descida.”, notou Renato Santos.Sem data para o regresso do campeonato, o Málaga continua sob administração judicial de José María Muñoz e já regressou aos treinos para “garantir a manutenção da melhor maneira”, horizonte desarticulado com o ideário do membro da família reinante do Qatar, que conduziu os "boquerones" aos quartos de final da Liga dos Campeões em 2012/13.”, constatou.

Acionista maioritário desde 2010, Al Thani adquiriu o Málaga por 30 milhões de euros e apostou logo no treinador Jesualdo Ferreira, atraindo para o Estádio La Rosaleda nomes como Santi Cazorla ou Ruud Van Nistelrooy, que conviveram com os internacionais lusos Antunes, Duda e Eliseu, num investimento mitigado após a estreia na Liga dos Campeões.