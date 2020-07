Covid-19. Roma de Paulo Fonseca perde com a Udinese

Na capital italiana, a formação do técnico luso sofreu o primeiro desaire desde o regresso do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, graças a golos de Lasagna, aos 12 minutos, e do macedónio Nestorovski, aos 78.Num jogo marcado pela expulsão do argentino Perotti na formação romana, aos 30, a figura do jogo acabou por ser o compatriota De Paul, que fez as duas assistências da equipa de Udine.Os romanos são quintos classificados com 48 pontos, já longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, mantendo três pontos sobre o Nápoles, sexto, e cinco para o AC Milan, sétimo.





Atalanta reforça quarto lugar







Antes, a Atalanta reforçou o quarto lugar da ‘Serie A' ao bater os napolitanos, sextos, graças a golos do croata Pasalic (47) e do holandês Gosens (55), chegando aos 60 pontos, 12 acima da Roma.A equipa de Nápoles, que venceu a Taça de Itália, teve o português Mário Rui no 'onze' e interrompeu uma série de cinco vitórias consecutivas no campeonato.A 30.ª de 38 rondas arranca sábado, com a líder Juventus, de Cristiano Ronaldo, a receber o rival e vizinho Torino, enquanto a segunda classificada Lazio mede forças com o AC Milan.