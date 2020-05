Covid-19. Rummenigge quer milhões a ver a Bundesliga

”, disse Karl-Heinz Rummenigge, em declarações à revista Sport Bild.O campeonato alemão regressa no sábado, com a realização da 26.ª jornada, após mais de dois meses de interrupção, no fim de semana de 7 e 8 de março, devido à pandemia, que parou as competições em quase todo o mundo.A liga alemã, liderada pelo Bayern Munique, é o primeiro grande campeonato na Europa a retomar a atividade, enquanto Inglaterra, Espanha e Itália ainda estão em fase de estudo e Portugal tem previsto o regresso em 4 de junho.

Em sentido oposto, a França e os Países Baixos decidiram cancelar os respetivos campeonatos.