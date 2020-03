Covid-19: Sampdoria-Verona adiado para maio devido à epidemia

O jogo que iria opor a Sampdoria, 17.ª classificada da Série A, e o Verona, oitavo colocado, no qual atua o médio português Miguel Veloso, junta-se a outros cincos encontros que foram adiados: Juventus-Inter de Milão, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genova, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.



Duas horas antes da decisão da Liga de clubes italiana, Giovanni Toti, governador da região da Ligúria, onde a cidade de Génova está localizada, pediu para que o jogo fosse disputado, mas à porta fechada.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.



Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.



Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".