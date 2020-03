Covid-19: Taça Libertadores suspensa entre 15 e 21 de março

"A Conmebol, comprometida com a prevenção do Covid-19, perante o risco da sua propagação e em salvaguarda de jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros, comunicação social e adeptos, tomou a decisão de suspender os jogos da Taça Libertadores entre 15 e 21 de março de 2020", indica o organismo continental.



O Flamengo, que defende o título conquistado na época passada sob o comando técnico de Jorge Jesus, é uma das equipas que participa na principal prova sul-americana de clubes, tal como o Santos, treinado por Jesualdo Ferreira.



A Conmebol adiantou que nas próximas semanas serão efetuados "os necessários ajustes no calendário da Taça Libertadores", reforçando que a "prioridade neste momento passa por salvaguardar a saúde de toda a família do futebol sul-americano".



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.