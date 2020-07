Covid-19. Vanderlei Luxemburgo testou positivo

“O meu teste deu positivo à covid-19. Já estou de quarentena, em casa, de castigo”, afirmou, com ironia, o ex-selecionador brasileiro e ex-técnico do Real Madrid, que, face aos seus 68 anos, está no grupo de risco.



Vanderlei Luxemburgo, recentemente operado à vesícula, garantiu não ter “qualquer dor” e estar a ser “acompanhado pelos médicos do Palmeiras”, que o vão manter afastado da equipa até testar negativo ao novo coronavírus.



No seu currículo, Luxemburgo conta a vitória na Copa América de 1999, ao comando do Brasil, e cinco campeonatos brasileiros, dois pelo Palmeiras (1993 e 1994) e um por Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004).