CR7 ganhou a 20.ª de 27 finais a um jogo com o golo 16

Em Reggio Emília, à porta fechada, Ronaldo, que marcou à boca da baliza, após um canto, ajudou a vingar a derrota face aos napolitanos na final da Taça de Itália de 2019/20, então na lotaria dos penáltis (2-4, após 0-0).Pela formação de Turim, o português já contava mais duas finais, a primeira em 2018/19, época de estreia: em 16 de janeiro de 2019, marcou o golo da vitória face ao AC Milan (1-0), na supertaça de Itália, na Arábia Saudita.Na época passada, Cristiano Ronaldo também não tinha sido feliz na Supertaça de Itália, ao perder com a Lazio por 3-1, depois de 12 finais consecutivas a sair vencedor.A anterior derrota em finais datava de 17 de maio de 2013, dia em que o Real Madrid perdeu, em pleno Santiago Bernabéu, a final da Taça do Rei, ao cair perante o rival Atlético de Madrid por 2-1, após prolongamento. Ronaldo inaugurou o marcador, mas acabou expulso.





Doze vitórias consecutivas







2018/19

Depois desse encontro, e até à derrota com a equipa "laziale", o português venceu, consecutivamente, 12 finais, a primeira um ano depois, na Luz, onde se vingou do rival madrileno no prolongamento, fixando o 4-1 final de penálti.Na época seguinte, ganhou mais duas, a Supertaça Europeia, com um "bis" ao Sevilha (2-0), e o Mundial de clubes, face ao San Lorenzo (2-0), para, em 2015/16, voltar a superar o Atlético na final da "Champions", agora na lotaria das grandes penalidades, com Ronaldo a apontar o pontapé decisivo (5-3, após 1-1).A maior das vitórias aconteceu ainda em, em Paris, onde Portugal se impôs à França na final do Europeu, graças a um golo de Éder, aos 109 minutos, num jogo que, devido a lesão, Ronaldo abandonou aos 25, em lágrimas. Sorriria no fim.Em, brilhou, como nunca, nos jogos decisivos, com um "hat-trick" na final do Mundial de clubes, perante o Kashima Antlers (4-2 após prolongamento), e um "bis" na final da "Champions", face à Juventus (3-1).Na última época pelo Real Madrid, Ronaldo ganhou mais três finais, primeiro a Supertaça Europeia, entrando a sete minutos do fim face ao Manchester United (2-1), de José Mourinho, e, depois, o Mundial de clubes, com um golo ao Grêmio (1-0).A finalizar, no seu último encontro como "merengue", em 26 de maio de 2018, ficou em branco face ao Liverpool, num triunfo por 3-1.Seguiu-se, em, a vitória sobre o AC Milan na Supertaça de Itália e novo triunfo ao serviço da seleção das ‘quinas’, em 09 de junho de 2019, no Dragão, face à Holanda (1-0), na final da primeira edição da Liga das Nações., o balanço também foi positivo, com sete triunfos e quatro desaires, o primeiro dos quais muito doloroso, face à Grécia (1-0), em 4 de julho de, na final do Europeu que Portugal organizou.As outras derrotas aconteceram nas finais da Taça de Inglaterra de(4-5 nos penáltis, face ao Arsenal) e

2006/07

(0-1 após prolongamento, com o Chelsea) e na despedida do Manchester United, em 27 de maio de, batido pelo FC Barcelona, de Messi, por 2-0, em Roma.As vitórias foram mais e Ronaldo marcou nas duas primeiras, com o Milwall (3-0), na final da Taça de Inglaterra de, e com o Wigan (4-0), na final da Taça da Liga inglesa de, em dois jogos em que acabou substituído.

Pelos "red devils", também bateu o Chelsea, na Supertaça inglesa (3-0 nos penátis, em (2007/08) e na final da "Champions", num embate em que marcou no tempo regulamentar (1-1) e falhou no desempate por penáltis (6-5).

As outras vítimas foram a Liga de Quito (1-0), na final do Mundial de clubes de

2008/09

, e o Tottenham (4-1 nos penáltis, após 0-0), no jogo decisivo da Taça da Liga inglesa deJá pelo Real Madrid, vingou-se de Lionel Messi, ao superar o FC Barcelona na final da Taça do Rei de, marcando o golo da vitória (1-0), no prolongamento.

Nestas contas das finais, entram as Supertaças, mas não as disputadas em duas mãos, o que aconteceu na sua passagem por Espanha: conquistou duas, face ao FC Barcelona, e perdeu outras tantas, uma com o "Barça" e outra com o Atlético.