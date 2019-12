CR7, João Félix e Fernando Santos candidatos aos Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo, outras cinco vezes distinguido como o melhor jogador FIFA e vencedor da Bola de Ouro da France Football, já venceu o Globe Soccer Awards, na categoria de melhor futebolista, em 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018.Este ano volta a estar nomeado para o prémio, atribuído pela associação europeia de empresários de futebol (EFAA) e a associação europeia de clubes (ECA), numa categoria em que concorre com Messi (FC Barcelona), Van Dijk (Liverpool) e Salah (Liverpool).





Revelação Félix







Na corrida a jogador revelação do ano está o também português João Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, e que este ano já venceu o prémio Golden Boy, que distingue o melhor futebolista sub-21.Félix tem a concorrência de Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Salzburgo) e Ansu Fati (FC Barcelona).





Confirmação Santos







Fernando Santos, que já tinha sido nomeado e vencedor em 2016, ano em que levou Portugal à conquista do Europeu de França, está indicado uma vez mais para melhor treinador, desta vez frente a Juergen Klopp e Erik Ten Hag.O selecionador luso venceu a Liga das Nações, enquanto Klopp conduziu o Liverpool ao título europeu, e Tem Hag levou o Ajax às meias-finais da "Champions".





Outros nomeados







Outro português habituado aos prémios da Globe Soccer Awards é o empresário Jorge Mendes, distinguido em oito ocasiões de nove edições, e que está indicado mais uma vez, juntamente com os italianos Mino Raiola e Federico Pastorello.Em ano de Mundial feminino, as campeãs Megan Rapinoe e Alex Morgan, dos Estados Unidos, são candidatas a melhor futebolista, numa lista que inclui a inglesa Lucy Bronze e a francesa Amandine Henry.A Gala de atribuição dos Globe Soccer Awards realiza-se em 29 de dezembro, no Dubai.