Crespo dá vitória ao Fenerbahçe em casa do Galatasaray

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu hoje o dérbi da cidade de Istambul, no reduto do Galatasaray (2-1), com o luso Miguel Crespo a marcar o golo da vitória, num jogo da Liga turca de futebol.