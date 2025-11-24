Crise de resultados no Liverpool coloca em causa continuidade de Arne Slot

Com novo resultado desfavorável, o Liverpool continua a atravessar um momento complicado na temporada. A apenas um ponto da zona de despromoção da primeira liga inglesa, o emblema da cidade de Nottingham impôs nova derrota ao campeão inglês.



Esta é a segunda época do treinador neerlandês em Anfield, depois de ter conquistado o campeonato inglês na primeira temporada ao serviço do emblema de Liverpool.



A 11 pontos do líder Arsenal, a saída do treinador campeão inglês pode significar igualar a marca de José Mourinho ao comando do Chelsea em 2015/16 e de Claudio Ranieri no Leicester em 2017/18.



Após a conquista do campeonato em 2015, o Chelsea ficou sem treinador, na altura o português José Mourinho, em dezembro do mesmo ano, poucos meses depois de garantir o primeiro lugar na primeira liga inglesa.



Em Leicester, o italiano Ranieri também foi afastado do cargo na temporada seguinte à conquista inédita da Premier League em 2017.



Apesar de restrita, a lista de treinadores dispensados depois de vencerem a Premier League conta com outros nomes. Roberto Mancini esteve apenas mais um ano no Manchester City. Carlo Ancelotti e Antonio Conte saíram do Chelsea depois de terem sido campeões em 2010 e 2017, respetivamente.



Segundo o The Sun, Jürgen Klopp é o principal favorito a suceder a Arne Slot, com a eventual saída do técnico. O alemão decidiu fazer uma pausa na carreira, depois de representar os reds por nove épocas consecutivas, e cedeu o lugar, precisamente, a Slot, que assumiu o cargo de treinador do Liverpool no início da época 2024/25.



Sobre a crise em Liverpool, a antiga estrela do futebol inglês, Wayne Rooney, falou de um possível regresso de Klopp a Anfield. No The Wayne Rooney Show, o antigo jogador do Manchester United comparou a situação com a saída de Sir Alex Ferguson dos Red Devils e deixou um conselho aos adeptos: “Devem seguir em frente e apoiar o treinador”. O nome de Klopp vai ser “sempre mencionado”, referiu.



O Liverpool arrancou a temporada motivado pelos resultados da época anterior, ano em que conquistou o campeonato inglês, título conquistado pela última vez em 2020.



Após cinco vitórias seguidas nas cinco primeiras jornadas, o clube de Arne Slot perdeu os primeiros pontos frente ao Crystal Palace, fora de casa.



A partir desse encontro já foram disputados outros seis a contar para a Premier League. Nesta contagem, os redssomam apenas 3 pontos em 18 possíveis, resultado da vitória frente ao Aston Villa, atual 4º classificado.



Na Liga dos Campeões, por outro lado, o Liverpool continua a boa campanha, com três vitórias em quatro jornadas. Ocupa atualmente o 8º lugar da fase de liga da competição, posição que garante a passagem direta à próxima fase.