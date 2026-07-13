Futebol Internacional
Crise financeira asfixiante paralisa Al-Nassr
O Al Nassr, atual detentor do título da Arábia Saudita sob as ordens do ex-treinador Jorge Jesus, está a enfrentar uma crise financeira asfixiante que paralisou por completo o planeamento desportivo e administrativo para a temporada de 2026/2027.
De acordo com informações avançadas esta segunda-feira pelo prestigiado jornal saudita Arriyadiyah, o emblema de Riade suspendeu todas as contratações no mercado de verão e enfrenta dificuldades severas para honrar os seus compromissos imediatos.
O cenário de rutura financeira já se reflete no dia a dia do plantel principal, que inclui os astros portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix. Vários jogadores viram o salário do mês de junho ser pago de forma fracionada e em diferentes parcelas, enquanto as habituais verbas de bónus destinadas aos campeões nacionais permanecem totalmente congeladas.
A instabilidade gerou também um vazio de liderança técnica. Após a saída de Jorge Jesus, a direção do clube viu-se incapaz de selar um acordo com um novo treinador por total ausência de garantias orçamentais para a próxima época.
Fundo de Investimento retira apoio financeiro
Fontes próximas da estrutura apontam o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) como a origem do bloqueio. O fundo estatal, que controla as principais equipas do campeonato, não transferiu as verbas orçamentais necessárias para cobrir os encargos correntes nem disponibilizou fundos adicionais para o mercado de transferências, no qual o clube pretendia garantir o substituto do médio croata Marcelo Brozović.
Este corte abrupto surge num contexto de crescente desinvestimento estratégico do governo saudita no futebol nacional, com o objetivo de reduzir a dependência financeira do erário público face aos grandes clubes.
A ausência de liquidez e o desinvestimento do PIF já tinham motivado episódios de forte descontentamento por parte do capitão Cristiano Ronaldo no início do ano.
O cenário de rutura financeira já se reflete no dia a dia do plantel principal, que inclui os astros portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix. Vários jogadores viram o salário do mês de junho ser pago de forma fracionada e em diferentes parcelas, enquanto as habituais verbas de bónus destinadas aos campeões nacionais permanecem totalmente congeladas.
A instabilidade gerou também um vazio de liderança técnica. Após a saída de Jorge Jesus, a direção do clube viu-se incapaz de selar um acordo com um novo treinador por total ausência de garantias orçamentais para a próxima época.
Fundo de Investimento retira apoio financeiro
Fontes próximas da estrutura apontam o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) como a origem do bloqueio. O fundo estatal, que controla as principais equipas do campeonato, não transferiu as verbas orçamentais necessárias para cobrir os encargos correntes nem disponibilizou fundos adicionais para o mercado de transferências, no qual o clube pretendia garantir o substituto do médio croata Marcelo Brozović.
Este corte abrupto surge num contexto de crescente desinvestimento estratégico do governo saudita no futebol nacional, com o objetivo de reduzir a dependência financeira do erário público face aos grandes clubes.
A ausência de liquidez e o desinvestimento do PIF já tinham motivado episódios de forte descontentamento por parte do capitão Cristiano Ronaldo no início do ano.