Crise financeira asfixiante paralisa Al-Nassr

De acordo com informações avançadas esta segunda-feira pelo prestigiado jornal saudita Arriyadiyah, o emblema de Riade suspendeu todas as contratações no mercado de verão e enfrenta dificuldades severas para honrar os seus compromissos imediatos.



O cenário de rutura financeira já se reflete no dia a dia do plantel principal, que inclui os astros portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix. Vários jogadores viram o salário do mês de junho ser pago de forma fracionada e em diferentes parcelas, enquanto as habituais verbas de bónus destinadas aos campeões nacionais permanecem totalmente congeladas.



A instabilidade gerou também um vazio de liderança técnica. Após a saída de Jorge Jesus, a direção do clube viu-se incapaz de selar um acordo com um novo treinador por total ausência de garantias orçamentais para a próxima época.



Fundo de Investimento retira apoio financeiro



Fontes próximas da estrutura apontam o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) como a origem do bloqueio. O fundo estatal, que controla as principais equipas do campeonato, não transferiu as verbas orçamentais necessárias para cobrir os encargos correntes nem disponibilizou fundos adicionais para o mercado de transferências, no qual o clube pretendia garantir o substituto do médio croata Marcelo Brozović.



Este corte abrupto surge num contexto de crescente desinvestimento estratégico do governo saudita no futebol nacional, com o objetivo de reduzir a dependência financeira do erário público face aos grandes clubes.



A ausência de liquidez e o desinvestimento do PIF já tinham motivado episódios de forte descontentamento por parte do capitão Cristiano Ronaldo no início do ano.

